Yolcular 9 saat bekledi





Adana'dan uçakla İstanbul'a gitmek isteyen 173 yolcu, uçağın arızalanması nedeniyle 9 saat havalimanında beklemek zorunda kaldı. Yolcular ve görevliler arasında sık sık tartışma yaşanırken, bir kadın yolcu baygınlık geçirdi.



Pegasus Havayolları'na ait 127 uçuş sayılı yolcu uçağı 21.15'te Adana Havalimanı'ndan kalkış yaparak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gerekirken teknik bir arıza nedeniyle havalanamadı. Uçağın 173 yolcusu kalkış saati geldiği halde uçağın havalanmaması üzerine görevlilerle görüştü. Uçak görevlilerinin teknik bir arızanın olduğunu belirtmesi üzerine yolcular uçakta beklemeye başladı. Ancak arızanın uzun süre giderilememesi ve bir süre sonra da havalandırmanın çalışmaması üzerine yolcular dışarıya çıkmak istediklerini söylediler. Ancak uçak görevlilerinin, buna izin vermemesi nedeniyle tartışma yaşandı. Bu sırada ismi öğrenilemeyen bir kadın yolcu baygınlık geçirdi. Daha sonra uçağın kapısı açılarak, yolcular dışarıya çıktı.



Yolcular, kalkış saati konusunda bilgi verilmeyince İç Hatlar Terminali'nde beklemeye başladı. Arızanın giderilmesini bekleyen yolculara, bir süre sonra saat 01.00'da İstanbul'dan gelecek olan bir parça ile arızanın gderileceği ve uçağın kalkışa hazır olacağı söylendi. Ancak, uçağa takılan parça uymayınca sorun giderilemedi. Yetkililer, bu defa da yolculara, başka bir uçakla İstanbul'a götürüleceklerini söyledi.



Yaşananlara tepki gösteren yolcular zaman zaman havayolu görevlileri, zaman zaman da polisle tartıştı. Saat 03.00 sıralarında anonsla, yolcuların 06.30 uçağıyla İstanbul'a götürüleceği bilgisi verildi. Bazı yolcular bekleme salonundaki koltuklara uzanıp uyurken, bazıları evlerine döndü, bazıları ise farklı bir firmadan yeniden bilet almak zorunda kaldı. Havayolu şirketine tepki gösteren yolculardan Gülsen Yıldırım, "Kapıları açmadıkları için uçağın içinde tartışma yaşandı. Elektrikler kesilince havasız kaldık uçakta. 'Teknik arızayı gidereceğiz' dediler aradan 1 saat geçti bayan yolculardan biri bayıldı. Ondan sonra kapıları açıp bizleri indirdiler." diye konuştu.



Yolculardan tekstilci Alaattin Akyüz de saatlerce havalimanında bekletildiklerini ve hiç bir yetkilinin kendilerine açıklama yapmadığını belirterek, "Çoluk çocuk herkes şu saate kadar perişan olmuş durumda. 'Karnınız aç mı, uykunuz var mı, yarın işiniz var mı' diye soran bir yetkili yo." dedi. Başka bir yolcu ise yetkililerin kendilerine herhangi bir açıklamada bulunmadığını ifade ederek, "Yeniden başka bir firmadan bilet almak zorunda kaldık" diye konuştu.



Havaalanında 9 saat bekleyen yolcular, saat 06.30'daki uçakla İstanbul'a gönderildi. Havayolu şirketi yetkilileri ise konu hakkında bilgi vermedi.