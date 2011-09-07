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Yaşam

Yolcu uçağındaki fare uçuşu engelledi HONG KONG (A.A)

07 Eylül 2011 17:01

-Yolcu uçağındaki fare uçuşu engelledi HONG KONG (A.A) - 07.09.2011 - Nepal havayollarına bağlı bir yolcu uçağı, kokpitte ortaya çıkan ve henüz yakalanamayan fare yüzünden uçuşunu iptal etmek zorunda kaldı. Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, dün akşam Hong Kong'dan Katmandu'ya gitmek için uçuşa hazırlanan Boeing 757 tipi yolcu uçağının pilotlarının, kalkışa kısa bir süre kala fareyi fark etmesi üzerine uçuşun iptal edildiği, uçağın dün akşamdan bu yana Hong Kong havaalanında bekletildiği kaydedildi. Açıklamada, fareyi yakalamak için çaba sarf edildiği, bu amaçla uçağa kapanlar yerleştirildiği belirtildi.

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