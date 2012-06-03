Yolcu uçağı iki katlı binaya çarptı!

Nijerya'nın Lagos kentinde 153 yolcusu bulunan bir yolcu uçağının iki katlı binaya çarptığı bildirildi.

Lagos acil durum yetkilisi Femi Oke-Osanyinpolu, yolcu uçağının, iki katlı binaya çarptığını, ölü ve yaralı sayısının henüz bilinmediğini söyledi.

Nijerya Sivil Havacılık Dairesi başkanı Harold Denuren da kazayı doğrulayarak, Dana Havayolu şirketine ait yolcu uçağının, Lagos'dan Abuja'ya gittiğini kaydetti.

Öte yandan AFP haber ajansına açıklama yapan yerel bir sivil havacılık yetkilisi, 153 yolcusu bulunan uçaktakilerin tamamının hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini açıkladı.