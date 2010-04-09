Yolcu uçağı acil iniş yaptı

T24-

OHY-5451 sefer sayılı uçağın kaptan pilotu bunun üzerine İstanbul Atatürk Havalimanı’na teknik iniş yapma kararı aldı. Kontrol Kulesi ile bağlantı kuran uçağın kaptan pilotu görevlilerinden teknik iniş için izin istedi. Ancak kaptan pilottan, 06-24 numaralı pistin bakım ve uzatma çalışmaları nedeniyle kapalı olmasından dolayı yayınlanan bir NOTAM’a göre teknik inişlere müsaade edilmediği için acil iniş deklere etmesi istendi.



Pilot ile kule arasında acil ve teknik iniş konusunda ki diyaloglardan sonra Onur Havayolları’nın pilotu kuleden teknik iniş yerine acil iniş deklere ederek itfaiyenin aldığı önlemlerle Atatürk Havalimanı’na saat 08:30’da sorunsuz bir iniş yaptı. Yolcular uçaktan indirilmeden uçak teknisyenler tarafından bakıma alındı Arızanın giderilmesiyle . Konuyla ilgili olarak Onur Havayolları Kurumsal İletişim Direktörü Rauf Gerz, uçaktaki arızanın teknik iniş gerektirdiğini ancak prosedür gereği acil iniş yapmaya zorlandıklarını açıkladı. Gerz, acil inişlerin havayolu şirketlerin imajını zedelediğini belirterek, “Her acil inişte prosedür gereği itfaiye ve ambulans hazır bekletiliyor. Yolcular bundan olumsuz etkileniyor. Medyaya haber konusu oluyoruz" dedi.



NOTAM NEDİR?

Kısaca "Havacılara Uyarı" (Notice to Air Man) olarak adlandırılan NOTAM, havalimanları ve hava sahalarındaki kısıtlama veya değişiklik bilgilerini pilotlara veriyor.