-YOLCU TERMİNALLERİNDE TAVAN ÜCRETLER ANKARA (A.A) - 24.02.2011 - Karayolu yolcu taşımacılığında kullanılan terminallerden çıkış yapan ve terminal alanı içinde bulunan otoparkları kullanan taşıtlardan alınan tavan ücret tarifeleri belirlendi. Ulaştırma Bakanlığının ''Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliği'', Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, karayolu yolcu terminal işletmeciliği yapmaya yetkili olan T1 ve T2 yetki belgesi sahibi işletmelerin, terminallerden çıkış yapan taşıtlarla terminal alanı içinde bulunan otoparklarını kullanan taşıtlardan alacakları ücretlere esas teşkil eden tavan ücret tarifeleri 6 ay süreyle uygulanacak. Tavan ücret tarifeleri, terminalin bulunduğu yerleşim yerinin nüfusu esas alınarak belirlenecek. Bu oranlar esas alınarak belirlenecek ücret tarifesi, uygulanan ücret tarifelerinin üzerinde olması halinde işletmeciler, mevcut ücret tarifelerini uygulayabilecek. Uyguladıkları ücret tarifeleri bu tebliğe uymayan terminal işletmecileri, tebliğin yayımından itibaren Ulaştırma Bakanlığına başvuracak, en geç 20 gün içinde her türlü iş ve işlemlerini tamamlayarak tebliğdeki uygun ücret tarifelerini alacak ve uygulayacak. Katma Değer Vergisi (KDV) dahil olacak tavan ücret tarifeleri, herkesin kolayca görebileceği şekilde terminal ve otopark girişlerine asılarak ilan edilecek. Bugünden itibaren yürürlüğe girecek kara yolu yolcu terminali tavan ücret tarifeleri şöyle: -Yetki Belgesi Türü A, B ve D olanlar (Uluslararası ve Şehirlerarası Yolcu taşıması Yapanlardan- 100 kilometre ve üstü mesafeler için): ''Otomobil çıkış ücreti: 8 koltuk ve altı için 8 lira, otobüs çıkış ücreti: 9-15 koltuklu 15 lira, 16-24 koltuklu 25 lira, 25-34 koltuklu 35 lira, 35-44 koltuklu 40 lira, 45 koltuklu ve üzeri 65 lira'' -Yetki Belgesi Türü A, B, D (Y) olanlar (Uluslararası ve şehirlerarası yolcu taşıması yapanlardan 100 kilometre ve altı mesafeler için): ''Otomobil çıkış ücreti: 8 koltuk ve altı için 5 lira, otobüs çıkış ücreti: 9-15 koltuklu 7 lira, 16-24 koltuklu 12 lira, 25-34 koltuklu 20 lira, 35-44 koltuklu 25 lira, 45 koltuklu ve üzeri 30 lira'' -Yetki Belgesi Türü D (Y) olanlar (İl içi yolcu taşıması yapanlardan): ''Otomobil çıkış ücreti: 8 koltuk ve altı için 4 lira, otobüs çıkış ücreti: 9-15 koltuklu 5 lira, 16-24 koltuklu 8 lira, 25-34 koltuklu 12 lira, 35-44 koltuklu 15 lira, 45 koltuk ve üzeri 20 lira'' -Transit Geçenlerden (terminali ara durak olarak kullananlardan): ''Otomobil çıkış ücreti: 2 lira, otobüs çıkış ücreti: 9-15 koltuklu 5 lira, 16-24 koltuklu 8 lira, 25-34 koltuklu 12 lira, 35-44 koltuklu 15 lira, 45 koltuk ve üzeri 20 lira'' -OTOPARK TARİFELERİ- Karayolu Yolcu Terminali Otopark Tavan Ücret Tarifesi ise şöyle: Otobüsler: 0-25 (0-50) dakika 12 lira, 1 saate kadar 12 lira, 1 saatten sonra 12 saate kadar her saat için ilave 2 lira, 12 saatten sonra 24 saate kadar her saat için ilave 1 lira, 24 saatten sonra her saat için ilave 50 Kuruş, aylık abonman ücreti 150 lira. Ticari otomobiller (taksiler): 0-25 (0-50) dakika 3 lira, 1 saate kadar 3 lira, 1 saatten sonra 12 saate kadar her saat için ilave 1 lira, 12 saatten sonra 24 saate kadar her saat için ilave 50 Kuruş, 24 saatten sonra her saat için ilave 25 Kuruş, aylık abonman ücreti 75 lira. Özel otomobiller (resmi olanlar dahil): 0-25 (0-50) dakika ücretsiz, 1 saate kadar 7 lira, 1 saatten sonra 12 saate kadar her saat için ilave 1 lira, 12 saatten sonra 24 saate kadar her saat için ilave 50 Kuruş, 24 saatten sonra her saat için ilave 25 Kuruş, aylık abonman ücreti 75 lira.