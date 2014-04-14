Yolcu 'sıcaktan patladık' dedi, uçakta bomba arandı, o yolcu uçağa alınmadı

THY'nin İstanbul- Moskova seferine hazırlanan uçağında, kabin ekibiyle tartışan bir yolcunun, "Klimaları açın, patladık" demesi üzerine, havacılık kuralları gereği uçakta bomba araması yapıldı. Arama sonucu uçakta herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, THY'nin İstanbul'dan Rusya'nın başkenti Moskova'ya bugün saat 16.35'te gidecek olan TK-415 sefer sayılı TC-JRU kuyruk tescilli Airbus 321 tipi "Ürgüp" adlı uçağında, yolcu alımı bittikten sonra, adı öğrenilmeyen bir Türk yolcu, klimaları açmadıkları gerekçesiyle kabin ekibiyle tartışmaya girdi. Tartışma sırasında yolcunun "Klimaları açın, patladık" demesi üzerine, kabin ekibi "havacılık kuralları" gereği durumu kaptan pilota bildirdi. Pilot da telsizle olayı polis ekiplerine aktardı. Polis ekipleri tarafından uçaktan indirilen yolcu ise, kabin ekibinin kendisini yanlış anladığını söyledi. Polisler uçağı boşaltarak, yolcuları terminale aldılar. Ancak uçakta yapılan aramada herhangi bir şüpheli bulguya rastlanmadı.

Yeniden güvenlik aramasından geçirilen 177 yolcu, yeni bir uçakla, 1,5 saatlik gecikmenin ardından Atatürk Havalimanı'ndan Moskova'ya hareket etti. Kabin ekibiyle tartışan yolcu hakkında ise yasal işlem yapıldı. Şüpheli yolcu Moskova'ya gidemedi.