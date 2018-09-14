Yolcu sayısında yüzde 95.8'lik yanılma: Hazine, Zafer Havalimanı için 20 milyon 855 bin Euro ödedi!

Uluslararası Şeffaflık Derneği, Kütahya’da 2012 yılında açılışı yapılan Zafer Havalimanı’nı işleten şirkete, 20 milyon 855 bin Euro 948 ödendiğini belirtti. İhaleye konulan garanti yolcu sayısındaki yanılma payının ise yüzde 95.8 olduğu ifade edildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Kütahya’da yapılan Zafer Havalimanı, 25 Kasım 2012’de açıldı. Havalimanının Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya’ya hizmet verecek şekilde planlandığı belirtilmişti.

Havalimanının ihalesi 29 yıl 11 aylık işletme süresiyle IC İçtaş şirketine verilmişti. Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin hazırladığı grafiğe göre, 50 milyon Euro’luk bir yatırımla inşa edilen havalimanı için giden yolcu başına iç hatlarda 2 Euro, dış hatlarda da 10 Euro garanti ücret belirlendi.

Onuncu yılın sonuna kadar her yıl artacak şekilde verilen yolcu garantisi 2012 için 850 bin kişi, 2022 içinse 1 milyon 317 bin 773 kişi olarak belirlendi. 2016 yılına kadar garanti yolcu sayısındaki yüzde 95.8’lik yanılma payı nedeniyle şirkete Hazine’den, 20 milyon 855 bin 948 Euro ödendi. İşletme süresi bitene kadar toplam 205 milyon 281 bin 118 Euro ödeme yapılacağı tahmin ediliyor.

Grafikte yer alan verilere göre, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya’ya toplam nüfusu 1 milyon 652 bin 920, yıllık turist sayısı ise 676 bin 752 kişi. Şirkete 2017 yılı için verilen garanti yolcu sayısı ise 1 milyon 137 bin 364 kişi.