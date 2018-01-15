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Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 16 yaralı (2)

CENAZELER ANTALYA'YA GETİRİLDİ Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 'Aksaray Birlik' firmasına ait yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen İlter Uğurlu (48), Mehmet Kolancı (38) ve Mustafa Güneş'in (26) cenazeleri, otopsi için

15 Ocak 2018 15:22

CENAZELER ANTALYA\'YA GETİRİLDİ
Antalya\'nın Manavgat ilçesinde, \'Aksaray Birlik\' firmasına ait yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen İlter Uğurlu (48), Mehmet Kolancı (38) ve Mustafa Güneş\'in (26) cenazeleri, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. Evli ve 1 çocuk babası Mehmet Kolancı\'nın, Konya\'nın Hüyük ilçesinde restoran işlettiği, İlter Uğurlu ile Mustafa Güneş\'in ise birlikte çalıştığı belirtildi.
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)

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