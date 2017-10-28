Yolcu otobüsünün çarptığı lise öğrencisi, öldü

Cem SAYIN/ÇARDAK (Denizli), (DHA) - DENİZLİ\'nin Çardak İlçesi\'nde, yolun karşısına geçerken yolcu otobüsünün çarptığı lise öğrencisi 15 yaşındaki Turan Emre Çalık, öldü. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Ankara karayolu Çardak İlçe girişinde meydana geldi. İhsan Çiçek yönetimindeki 21 AJ 999 plakalı yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Çardak Çok Programlı Lisesi birinci sınıf öğrencisi Turan Emre Çalık\'a çarptı. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Turan Emre Çalık\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çalık\'ın cesedi, olay yerine yapılan incelemenin ardından otopsi için Çardak Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Bu arada kaza anı, bölgede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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