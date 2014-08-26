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Yaşam

Yolcu otobüsünde kavga; 8 yaralı

Kars'a yolcu taşıyan bir otobüste koltuk düzenlemesi nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı

26 Ağustos 2014 22:43

Iğdır'dan Kars'a yolcu taşıyan bir otobüste koltuk düzenlemesi nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. 

AA’da yer alan habere göre, bir firmaya ait yolcu otobüsü, Dörtyol kavşağında yolcu aldı. Bu sırada otobüsün sürücüsü Nejdet T, kadın yolcunun oturabilmesi için yer istedi. Sürücü Nejdet T. ile yolculardan Faruk Ö, bu nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikili birbirlerine vurarak otobüsten aşağı indi. Otobüsteki kavgayı gören yolcuların yakınları da birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. 

Kavgada, Nejdet T, Ali Osman T, Enes T, Azad T, Faruk Ö, Mustafa Ö, Cemal Ö. ve Mustafa Ö. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. 

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Nejdet T'nin başına sandalyeyle birçok kez vurulduğu, bu nedenle sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

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