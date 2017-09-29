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Yolcu otobüsünde kaçak sigara ve esrar ele geçirildi

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerde iki yolcu otobüsünde 700 paket kaçak sigara ile 40 gram reçine esrar ele geçirildi

29 Eylül 2017 20:58

SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerde iki yolcu otobüsünde 700 paket kaçak sigara ile 40 gram reçine esrar ele geçirildi.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Suşehri ve Koyulhisar ilçelerinde, Erzincan-Tokat D-100 karayolu üzerinde yol kontrol ve arama faaliyeti yaptı. Ağrı\'dan İstanbul istikametine gitmekte olan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada gizlenmiş 700 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Bir başka otobüste yapılan aramada ise yolcunun üzerinde 40 gram reçine esrar ele geçirildi.

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