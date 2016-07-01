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Yolcu otobüsünde bir skandal daha, muavin kadın yolcuyu taciz etti

Olay, muavin S.P.'nin, arka koltukta uyuyan bir kadın yolcuya elle taciz uyguladığı sırada durumu bir başka kadın yolcunun fark etmesiyle ortaya çıktı

01 Temmuz 2016 18:06

Kırıkkale merkezli bir otobüs firmasının muavini S.P., arka koltukta oturan kadın yolcuyu taciz ederken yakalandı. 

Bir otobüs firmasının muavini S.P.'nin, arka koltukta uyuyan bir kadın yolcuya elle taciz uyguladığı sırada durumu bir başka kadın yolcu fark etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, kadın yolcunun olayı diğer yolculara aktarması üzerine tacizde bulunduğu öne sürülen muavin, otobüs şoförü Ö.F.K. ve yolcular tarafından darp edildi.

 

Polis çevirmesi ortaya çıkardı

 

Olay dün sabah 06.45'te, TEM polisinin Ankara-Sivrihisar yolundaki uygulaması sırasında ortaya çıktı. Kontrol amacıyla otobüsü durduran polis, darp olayı yaşandığını gördü. Yapılan araştırmada darbın, otobüste yaşanan bir taciz vakası üzerine meydana geldiği belirlendi.

 

Metro muavini de cinsel istismarda bulunmuştu

 

Daha önce de Muğla’dan İstanbul’a giden bir otobüste muavinin mastürbasyon yaparak üniversite öğrencisi genç kıza cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Muavin Gökhan G. hakkında açılan davanın iddianamesinde ’hayasızca hareket’ suçundan 1 yıla, ’cinsel saldırı’ suçundan da 12 yıla kadar hapis cezası istenen Gökhan G. ifadesinde, feribotta gördüğü mini etekli bir kadından tahrik olarak mastürbasyon yaptığını söylemişti.

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tacizotobüsmuavindarpKırıkkale

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