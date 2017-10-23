Yolcu otobüsünde 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

BOLU, (DHA)- BOLU\'da jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünde 5 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM Otoyolu\'nda yaptıkları yol kontrolünde İstanbul\'a giden yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün bagaj bölümlerinde yapılan aramada koliler içinde 5 bin 70 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken, yolcu olarak bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

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