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Yolcu otobüsünde 17 kilo esrar ele geçti

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da polisin durdurarak arama yaptığı yolcu otobüsünün bagajındaki bavul ve çanta içerisinde 17 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

21 Kasım 2017 01:46

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da polisin durdurarak arama yaptığı yolcu otobüsünün bagajındaki bavul ve çanta içerisinde 17 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda yaptıkları yol uygulamasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler, otobüste yaptıkları aramada bagajda bulunan bavul ve çanta içerisine gizlenmiş 17 kilo 500 gram esrar ele geçirdi. Bavul ve çantanın sahibi olduğu belirlenen bir yolcu gözaltına alındı. Uyuşturucu maddeye el koyan polisin gözaltına aldığı ismi açıklanmayan yolcu, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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