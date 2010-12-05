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YOLCU OTOBÜSÜ TIRLA ÇARPIŞTI KIRKAĞAÇ (A.A)

05 Aralık 2010 11:09

-YOLCU OTOBÜSÜ TIRLA ÇARPIŞTI KIRKAĞAÇ (A.A) - 05.12.2010 - Manisa'nın Kırkağaç ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün tırla çarpışarak dereye düşmesi sonucu 24 kişi yaralandı. Balıkesir'den İzmir'e giden İlhan Yeşilkır'ın kullandığı 35 FL 005 plakalı yolcu otobüsü, Kırkağaç'a bağlı Demirtaş köyü yakınlarında, önünde seyreden Harun Dündar yönetimindeki 45 PA 0623 plakalı tırla çarpıştı.  Çarpışma sonucu yol kenarındaki dereye düşen otobüste bulunan 26 kişiden 24'ü yaralandı. Aralarında şoförün de bulunduğu yaralılar, Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan 2 yolcunun başka otobüsle yollarına devam ettiği öğrenildi.

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