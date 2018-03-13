Yolcu otobüsü TIR'a çarptı; 11 ölü, 21 yaralı

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde yolcu otobüsü park halindeki bir TIR'a çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Osmancık ilçesi Kumbel köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan 26 yolcusuyla Tokat'a gitmek için yola çıkan, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, yol kenarında, park halindeki LT 640 TL yabancı plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da otobüste bulunan yaralıları dışarı çıkardı. Kazada yaralanan 21 kişi, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan bazıları ise Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Kazanın hemen ardından 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. İfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından otobüste yapılan incelemede, korkunç manzarayla karşılaşıldı. Otobüsten toplam 11 kişinin cesedi çıkarıldı. Cesetler, yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Çorum Valisi Necmeddin Kılıç da kazanın ardından hemen bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.



Başsavcı: 11 ölü



Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, olay yerinde yaptığı açıklamada, otobüsteki incelemelerin tamamlandığını belirtti. Otobüsün 35 yolcu ve 3 personel ile Çorlu'dan hareket ettiğini ifade eden Yurdagül, bazı yolcuların yol üzerinde inmiş olabileceğini dile getirdi. 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, yapılan incelemelerde başka herhangi bir dokuya ulaşılmadığını dile getiren Yurdagül, kimlik tespit çalışmalarını sürdüğünü söyledi.



Kaza ile ilgili bilirkişi heyeti de detaylı inceleme başlattı. Şoförün uyuduğu ya da başka bir sağlık sorunu nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirip yitirmediği ise yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

Uyandığımda her yer duman kaplıydı

Kazadan yaralı olarak kurtulan 5 çocuk babası Mehmet Şerif Kalkan (50), “Kaza anında uyuyordum. Çarpışmanın etkisiyle uyandım. Uyandığımda her yerde duman ve alevler vardı. Herkes panik halindeydi. Yaralı kurtulanlar, ayakta olanlar camlara yöneldi ve kırarak dışarı çıktılar tabi, ben de çıktım. Daha önce hiç kaza geçirmemiştim. Ambulanslar çok hızlı bir şekilde olay yerine geldi. Yaralılar hastanelere götürüldü. Keşke bu kaza hiç olmasaydı. Kaza nasıl oldu onu da görmedimö dedi.

İşte olay yerinden ilk görüntüler: