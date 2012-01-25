-Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı ANKARA (A.A) - 25.01.2012 - Ankara'da bir seyahat firmasına ait otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda yolcu yaralandı. Alınan bilgiye göre Van'dan İstanbul istikametine gitmekte olan 34 FM 0010 plakalı yolcu otobüsü çevre yolunun İvedik yakınlarında şarampole yuvarlandı. Otobüste bulunan yolculardan 4'ü olay yerinde hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralanan 27 yolcu ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilirken, bazı yaralılar ise olay yerine gelen özel araçlarla hastanelere götürüldü. Hafif yaralanan yolculara ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.