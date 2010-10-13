-YOLCU OTOBÜSÜ REFÜJE ÇARPTI ANKARA (A.A) - 13.10.2010 - Ankara'da refüje çarpan yolcu otobüsünün şoförü ve 5 yolcu yaralandı. İzmir'den Ordu'ya gitmekte olan Hasan Kemal Yeşiltepe'nin kullandığı yolcu otobüsü, yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı Samsun Yolu Yeşilbayır Mahallesi mevkisinde orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs, kaldırıma çarparak durdu. Kazada, otobüs şoförü Yeşiltepe ile yolculardan Nevin Durmaz, Melek Edanur Yazıcı, Hüseyin Ayan ve Aysel Ayan ile kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılardan Nevin Durmaz ile Melek Edanur Yazıcı Ankara Eğitim Araştırma Hastanesinde, diğer yaralılar ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazadan yara almadan kurtulan 18 yolcu, başka bir otobüsle Ordu'ya gönderildi. Kaza nedeniyle bir bölümü trafiğe kapanan Samsun yolu, otobüsün kaldırılmasının ardından açıldı. Görgü tanıkları, ''yol yapım çalışmasının sürdürüldüğü bölgede trafik ikaz işaretlerinin yetersiz olması nedeniyle'' sık sık kaza olduğunu ifade etti.