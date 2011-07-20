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YOLCU OTOBÜSÜ PARK HALİNDEKİ TIRA ÇARPTI ADANA (A.A)

20 Temmuz 2011 12:03

-YOLCU OTOBÜSÜ PARK HALİNDEKİ TIRA ÇARPTI ADANA (A.A) - 20.07.2011 - Adana'da, TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) otoyolunda, yolcu otobüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır, 20 kişi yaralandı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ceyhan ilçesinden Adana yönüne gelen Nurullah Akbalık yönetimindeki 65 NY 028 plakalı yolcu otobüsü, TAG otoyolunun Kürkcüler Mahallesi yakınlarında, yolun sağ tarafında park halinde bulunan ve sürücüsünün Hasan Yıldız olduğu belirtilen 64 LR 619 çekici ve 64 LL 042 dorse plakalı tıra çarptı. Çarpma sırasında otobüste bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen, aralarında Irak uyrukluların da bulunduğu 20 civarında yolcu yaralandı. Adana'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Yolcu otobüsünün, Şırnak'ın Silopi ilçesinden aldığı yolcuları, İstanbul'a götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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