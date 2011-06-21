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YOLCU OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI HASSA (A.A)

21 Haziran 2011 16:05

-YOLCU OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI HASSA (A.A) - 21.06.2011 - Hatay'ın Hassa ilçesinde, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Hatay'dan Gaziantep'e gitmekte olan Mehmet Can yönetimindeki 31 N 6223 plakalı yolcu otobüsü, Hassa ilçesi girişinde karşı istikametten gelen Adnan Arslan yönetimindeki 72 AT 179 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Adnan Arslan ile yanındaki İlhan Aslan olay yerinde öldü. Yaralanan otobüs sürücüsü Mehmet Can, yolcular Hüseyin Selimoğlu, Mehmet Vural, Doğan Sevim, Ahmet Ceylan, Zeki Ayvaz, Fikret Ayvaz, Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki devlet hastanelerinde, otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Fuat Arslan ise kaldırıldığı Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydettiler.

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