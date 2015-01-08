Yolcu otobüsü devrildi; 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı

Erzincan'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.

Erzurum'dan Mersin'e giden, Sedat Sarı yönetimindeki 34 FA 6307 plakalı yolcu otobüsü, tipinin etkili olduğu Erzincan-Sivas karayolunun 16. kilometresindeki Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi mevkisinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı. Otobüste sıkışan yaralılar, polis, sağlık ve kurtarma ekiplerince araçtan çıkarıldı.



DHA'nın haberine göre, yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Erzincan Emniyet Müdürü Doğan İnci, bölgeye gelerek kazayla ilgili bilgi aldı. Kazada ölen kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Otobüste 54'ü yolcu 58 kişinin bulunduğu belirtildi.