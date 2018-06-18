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Yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 20 yaralı (1)

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN'da, yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaralandı

18 Haziran 2018 01:01

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN\'da, yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20\'den fazla kişi de yaralandı. 
Kaza, bugün saat 21.15 sıralarında Karaman- Mut karayolunun 40\'ıncı kilometresinde meydana geldi. Mersin\'den Karaman\'a giden yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp devridikten sonra bir süre sürüklendi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20\'den fazla kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

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