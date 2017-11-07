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Yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 19 yaralı

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- ANKARA- Konya karayolunda yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

07 Kasım 2017 12:53

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- ANKARA- Konya karayolunda yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. 
Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında Ankara- Konya karayolunun 170\'inci kilometresinde, Ankara\'nın Bala ilçesine bağlı Karahamzalar Mahallesi yakınında meydana geldi. Batman\'dan Ankara\'ya giden \'Star Batman\' firmasına ait Veysi Küçükaslan yönetimindeki 61 S 1291 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, 3 yolcu öldü. Ölen yolcularından birinin Nurettin Dinçer olduğu tespit edilirken, henüz kimlikleri tespit edilemeyen diğer iki yolcunun cesedinin otobüsün altında kaldığı belirlendi.
Sürücü Küçükaslan ile birlikte ikinci şoför, muavin ve yolcular olmak üzere 19 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslar Ankara ve Konya\'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

​FOTOĞRAFLI 

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