-YOLCU MİNİBÜSÜNE SİLAHLI SALDIRI DİYARBAKIR (A.A) - 03.08.2010 - Diyarbakır'da yolcu minibüsüne yapılan silahlı saldırıda 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Diyarbakır-Mardin arasında yolcu taşımacılığı yapan 55 Nolu Mardin Expres Kooperatifine bağlı Hüseyin Aslan yönetimindeki 21 VA 575 plakalı minibüs, Yenişehir ilçesi Çarıklı Köprüsü'nden geçtiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ve kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan yolcular Mehmet Şerif ve Münevver Kılıç ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi Diyarbakır Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın, Mardin-Diyarbakır arasında çalışan başka bir yolcu firması arasındaki sorundan kaynaklandığı ileri sürüldü. Öte yandan, saldırıyı duyan kooperatifte çalışan minibüs sürücüleri, olayın meydana geldiği yerde toplandı. Kooperatif Başkan Yardımcısı Necat Suvay, 4 firma birleşerek kooperatifi kurduklarını, yaklaşık 40 yıldır kooperatifin faaliyet gösterdiğini söyledi. 130 minibüsün kooperatifte çalıştığını, bugün uğradıkları saldırının 5. olduğunu kaydeden Suvay, bu saldırıları yetkililere bildirdiklerini ve saldırıların olmaması için ne gerekiyorsa yapılmasını istediklerini ifade etti.