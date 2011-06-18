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YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 9 YARALI MUĞLA (A.A)

18 Haziran 2011 01:27

-YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 9 YARALI MUĞLA (A.A) - 17.06.2011 - Muğla'nın Yatağan ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu ikisi ağır 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Yatağan'dan Çakırlar köyüne giden İlkay Öztekin yönetimindeki 48 TM 1293 plakalı yolcu minibüsü, Yatağan-Aydın karayolu orman kavşak sahası mevkisinde devrildi. Kazada, yolculardan Salim Öztürk (20), Erdinç  Eskili (15), Yaşar Kocasarı (56), Mehmet İnce (55), Hüseyin Bozkurt (30), İsmail Şahin (18), Yeliz Çay (18), Suna Özen (19) ve Sultan Öztekin (19) yaralandı. Yatağan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Salim Öztürk ve Erdinç Eskili, Muğla Devlet Hastanesine sevk edildi.

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