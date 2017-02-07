Yolcu minibüsü çatışmanın ortasında kaldı

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde iki grup arasında yaşanan çatışma çıktı. Çatışma sırasında mermiler, seyir halindeki yolcu minibüsüne ve park halindeki okul taşıtına isabet etti. Minibüs camlarının kırılması nedeniyle 2 yolcu yaralandı.

DHA’da yer alan habere göre, Alibeyköy Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında, iki grup arasında çatışma çıktı. Kurşunlar, içinde yaklaşık 10 yolcu bulunan Gaziosmanpaşa-Aksaray hattındaki minibüsün camına isabet etti. Çatışmanın ardından taraflar olay yerinden kaçtı.

Kurşunların isabet ettiği minibüsün camı kırılmasıyla 2 yolcu yaralandı. Minibüs şoförü Cevdet Tayar, aracı durdurmayarak yolcuları özel bir hastaneye götürdü. Hafif yaralanan iki yolcu ayakta tedavi edildi.

Öte yandan, basın mensuplarının mermi isabet eden minibüsü görüntülediği sırada, cadde üzerinde yine silah sesleri duyuldu. Polis, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.