-YOLCU MİDİBÜSÜ KAYALIKLARA ÇARPTI ELAZIĞ (A.A) - 01.10.2010 - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan midibüsün yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen Bingöl'den Elazığ'a yolcu taşıyan 12 AH 202 plakalı midibüs, Karakoçan'ın Kulundere köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Midibüs yolcularından Fatma Çapın ve Süleyman Tosun olay yerinde hayatını kaybettiği kazada yaralanan 15 yolcudan durumu ağır olan 2'si Fırat Üniversitesi Hastanesine, 10'nu Bingöl Devlet, 3'ü de Karakoçan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.