-Yolcu gemisinde ölü sayısı 8'e yükseldi ROMA (A.A) - 14.01.2012 - İtalya'nın batısında seyir halindeyken, karaya oturan ve içinde Türk yolcuların da bulunduğu ''Costa Concordia'' gemisinin yaptığı kazada ölü sayısı 8'e yükseldi. ''Costa Concordia'' isimli yolcu gemisinin yaptığı kazada, 8 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Gemideki 4200 kişinin kurtarma botlarıyla tahliye edildiği ifade edildi. AA muhabirinin Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği yetkililerinden edindiği bilgiye göre, gemide 9 Türk yolcu bulunuyordu. Türk yolculardan Ajlan Barut ve Reyhan Dinç'in karaya ulaştıkları, ilk kurtarılanlardan Sırrı Tayfun Bora ve Mustafa Recep Tunççelik ile ailelerini taşıyan kurtarma gemisinin kıyıya yaklaştığı öğrenildi. Civitavecchia kentinden akşam saatlerinde yola çıkan yolcu gemisi, İtalya'nın kuzey batısındaki Savona kentine doğru yol almaktayken yerel saatle 21.45'te karaya oturmuştu. Gemi, daha sonra su alarak 20 derece kadar yana yattı.