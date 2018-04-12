Yolcu dolu halk otobüsünde şoföre silah çeken kişi polis çıktı

İstanbul Ataşehir'de, geçtiğimiz Pazar günü, yolcu dolu özel halk otobüsünde şoföre silah çekerek kazaya neden kişinin polis memuru A.E. olduğu ortaya çıktı. Hakkında adli, idari soruşturma başlatılan polis memuru A.E'nin ifadesinde silah çektiğini kabul ettiği belirtildi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Küçükbakkalköy'de yaşanmıştı. Özel Halk otobüsün güvenlik kameralarına yansıyan olay iddiaya göre, şöyle gelişti: Çekmeköy'den Kadıköy'e giden otobüste bulunan bir yolcu, trafik yoğunluğu nedeniyle durak harici inmek istedi. Otobüs şoförü Sultan Ahmet Yazıcı, kural dışı olduğunu söyleyerek yolcunun inmesine izin vermedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu ile şoför Yazıcı arasında yumruklaşma varan kavga yaşandı.

"Kavga çıktı, otobüs kaza yaptı"

Kavga sırasında kontrolsüz kalan otobüs öndeki araca çarparak durdu. Yolcu dolu otobüste yaşanan kavga sırasında kimliği belirsiz kişi, şoför Yazıcı'ya silah doğrulttu. Yazıcı da o sırada kollarına atılarak, silahlı kişiyle bir süre tekrar boğuştu. Ardından otobüsün şoförü Yazıcı sinir krizleri geçirerek fenalaştı, silahlı kişi de kaçarak ortadan kayboldu. Yazıcı, yolcular tarafından çağrılan sağlık ekiplerince Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından Yazıcı, İçerenköy Polis Merkezi'ne giderek kendisine silah doğrultan kişiden şikayetçi oldu.

"Polis olduğunu söyledi, herhangi bir kimlik göstermedi"

Otobüs şoförü Sultan Ahmet Yazıcı, polisteki ifadesinde "Boğuşurken belindeki silahı çıkardı, mermiyi ağzına verdi ve polis olduğunu söyleyerek küfürler etti. Olay daha da büyümesin diye silahın üzerine atladım. Toplu taşımada insanların hayat tehlikesi var. Polis olduğunu söyledi, herhangi bir kimlik göstermedi. Kimlik gösterse de, polis olsa dahi indirecek pozisyonum olmadığı için, orada indirmemi isteyemezdi " dedi.

Ücretsiz karttan tespit edildi

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, o otobüse ücretsiz kartla binenler araştırıldı. Ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğu A.E. adlı polis memuruna ulaşıldı. İfadesine başvurulan A.E. "Ben durak harici yerde inmek istedim fakat otobüs şoförü izin vermedi. Ben de bir anlık refleksle kapı açma düğmesine bastım. Şoför tokat atınca ben de silah çektim" dedi.



Polis memuru A.E. hakkında adli ve idari soruşturma açıldığı öğrenildi. (DHA)