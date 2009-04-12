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Yaşam

Yol vermeme kavgasında üniversiteli öldürüldü

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yol verme konusunda çıkan tartışmada üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Hakan Eron başından vurularak öldürüldü.

12 Nisan 2009 03:00

İstanbul Maltepe’de yol verme konusunda çıkan tartışmada üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Hakan Eron, kız arkadaşının gözleri önünde başından vurularak öldürüldü.

Olay bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İdealtepe üst geçidi altında kız arkadaşıyla birlikte otomobiliyle giden, Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Hakan Eron ile bir başka otomobilin sürücü Mustafa A. ile ‘yol verme' anlaşmazlığı konusunda tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Mustafa A, sahibi olduğu ve olay yeri yakınındaki oto yıkama iş yerindeki kardeşleri İsmail ve Sami A. ile diğer çalışanlara haber verdi. Bir süre sonra olay yerine gelen Mustafa A.’nın kardeşleri tarafından darp edilen Eron, Sami A.’nın tabancasından çıktığı öne sürülen kurşunla yaralandı. Başından ağır yaralanan üniversite öğrencisi Hakan Eron, kız arkadaşının gözyaşları arasında başka bir otomobille Dragos’taki bir özel hastaneye kaldırıldı. Ancak, Eron kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Mustafa ve İsmail A. kardeşler gözaltına alırken Sami A’nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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