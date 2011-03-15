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YOL VERME TARTIŞMASI KANLI BİTTİ POZANTI (A.A)

15 Mart 2011 10:53

-YOL VERME TARTIŞMASI KANLI BİTTİ POZANTI (A.A) - 15.03.2011 - Adana'nın Pozantı ilçesinde, infaz koruma memuru, yol verme tartışma sonucu çıkan kavgada otobüs şoförünü tabancayla öldürüp, bir kişiyi yaraladı. Pozantı Cezaevinde görevli infaz koruma memuru Veysel Ö, D-750 Karayolunda 01 TV 533 plakalı otomobiliyle kavşakta kırmızı ışıkta yavaşlayıp ilçe merkezine girmek için dönüş yapmak istediği sırada kendisini engellediği gerekçesiyle 47 DH 767 plakalı yolcu otobüsü sürücüsü Cesur Adanır ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Veysel Ö, tabancasıyla Cesur Adanır'ı (32) öldürdü, otobüs muavini Mehmet Bulut'u yaraladı.  Yaralı Mehmet Bulut, Pozantı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, zanlı Veysel Ö. güvenlik güçlerince yakalandı.

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