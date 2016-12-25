Yol TV ve Odabaş protestosu: Kin ve düşmanlıktan bu ülkede en çok etkilenen kesim Alevilerdir!

Alevi Bektaşi Federasyonu, Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi Başkanı Zeynel Odabaş’ın gözaltında tutulmasını ve Yol TV hakkında verilen ’yayın durdurma’ kararını protesto etmek için Galatasaray Meydanı’nda eylem yaptı. Basın açıklamasında konuşan Yol TV Haber Müdürü Işıl Kurt, "Buradan o kararı veren RTÜK yetkililerine söyleyelim. Kin ve düşmanlıktan bu ülkede en çok etkilenen kesim Alevilerdir" ifadesini kullandı.

Eylemde konuşan Zeynel Odabaş’ın eşi Figen Odabaş ise eşinin gözaltına alınma gerekçesinin kendilerine söylenmediğini ifade ederek, "Hepimiz biliyoruz ki bu süreçte bu, Alevilere yapılan bir baskıdır" Yüzlerce kişinin katıldığı eyleme CHP ve HDP Milletvekilleri ile çok sayıda Alevi derneği destek verdi.

"'Zeynel Odabaş Serbest Bırakılsın', 'Yol susmayacak'"

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Arzu Kaya'nın haberine göre "Zeynel Odabaş Serbest Bırakılsın", "Yol susmayacak" yazılı pankart açan grup, "Zeynel Odabaş yalnız değildir", "Yol TV susmadı, susmayacak" şeklinde sloganlar attı. Basın açıklamasında konuşan Yol TV Haber Müdürü Işıl Kurt, kanalın 10 yıl önce Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu tarafından kurulduğunu ifade ederek, "Buradan o kararı veren RTÜK yetkililerine söyleyelim. Kin ve düşmanlıktan bu ülkede en çok etkilenen kesim Alevilerdir. Bu hukuksuz yayın durdurma kararını açıklamaya çalışmak yerine derhal geri çekmelidirler" dedi.

"Bu, Alevilere yapılan bir baskıdır"

Zeynel Odabaş’ın eşi Figen Odabaş ise eşinin gözaltına alınma gerekçesinin kendilerine söylenmediğini ifade ederek, "Barıştan başka hiçbir amacı olmayan bir insan 13 gündür gözaltında. Gecenin bir saatinde, çocuklarım korkutularak, evim basılarak eşim gözaltına alındı. Ama hepimiz biliyoruz ki bu süreçte bu, Alevilere yapılan bir baskıdır" diye konuştu.

"O sesi susturamayacaksınız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Yol TV hakkında verilen ’yayın durdurma’ kararı ve Zeynel Odabaş’ın gözaltında bulunmasına karşı çıkmak için eyleme destek verdiklerini ifade ederek, "Nerede görülmüştür ki hakaretten dolayı bir kanalın kapatıldığı? Ne Yol TV, ne bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak özgürlük mücadelesi yolundan vazgeçmeyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi -basın halkın müşterek sesidir-. O sesi susturamayacaksınız" şeklinde konuştu.

HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ataş ise Alevilere yapılan saldırıların sistematik olarak devam ettiğini ifade ederek, "Alevilerin sesi kısılmaya çalışılıyor. Yol TV kapatılıyor, yöneticileri tutuklanmaya çalışılıyor. Böyle bir ülke gerçekliği içerisinde elbette bizler de sessiz kalamayız. Buna karşı mücadele yürütmemiz gerekiyor" dedi.