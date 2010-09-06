-YOL SORMAYAN ERKEKLER BOŞA BENZİN HARCIYOR ANKARA (A.A) - 06.09.2010 - İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, kaybolduklarında yön sormayı reddeden erkek sürücüler 2 bin sterlin (yaklaşık 4 bin 500 TL) tutarında benzini boşa harcıyor. İngiliz sigorta şirketi Sheila's Wheels tarafından yaptırılan kamuoyu araştırmasında, yollarını kaybettiklerinde yardım istemeyi reddeden erkek sürücüler her yıl ortalama 441 km fazladan yol katediyor. Sonucu kadın yolcular için pek şaşırtıcı bir haber olmayan araştırmaya katılan erkeklerin dörtte birinden fazlası, yollarını kaybettiklerinde yardım istemeden önce en az yarım saat beklediğini de açıklarken, 10 erkek sürücüden biri de yol sormak için bir yabancının yardımını reddettiğini belirtti. Araştırmaya göre, kadınların dörtte üçü yol sormakta bir sakınca görmüyor.