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Yol sormak için araçtan indi, otobüs çarptı  DENİZLİ (A.A)

15 Aralık 2011 15:41

-Yol sormak için araçtan indi, otobüs çarptı  DENİZLİ (A.A) - 15.12.2011 - Denizli'nin Çardak ilçesinde, sis nedeniyle görüş mesafesi azalan bölgede, yol sormak için aracından inen tır şoförü, yolcu otobüsünün çarpması sonucu öldü.  Alınan bilgiye göre, kullandığı 35 HA 7877 plakalı tır ile Afyonkarahisar'dan Denizli yönüne gitmekte olan Mehmet Duvar (39), Denizli-Ankara karayolu Çardak geçişinde, aşırı sis nedeniyle yol ayrımını kaçırmamak için aracını sağa çekerek, arkadan gelen 15 NL 708 plakalı kamyonu durdurup, yolu sordu.  Bu sırada aynı yönden gelmekte olan B.U (53) yönetimindeki 06 FUP 50 plakalı yolcu otobüsü, önce kamyona, sonra da tıra doğru ilerlemekte olan Mehmet Duvar'a çarptı.  Çarpmanın etkisiyle yolda sürüklenen tır şoförü Mehmet Duvar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı otobüs yolcuları ve sürücüsü ile kamyon şoförü yara almadan atlattı.  Kazanın ardından otobüs şoförü B.U gözaltına alındı.

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