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Yol ortasına bırakılan kaçaklara jandarma yardım etti

MURADİYE (Van), (DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde, insan tacirleri, Ankara'ya götürmek için para karşılığı anlaştığı Afganistan ve Pakistan uyruklu 50 kaçağı, yol ortasına bırakıp kaçtı

20 Nisan 2018 17:57

MURADİYE (Van), (DHA)- VAN\'ın Muradiye ilçesinde, insan tacirleri, Ankara\'ya götürmek için para karşılığı anlaştığı Afganistan ve Pakistan uyruklu 50 kaçağı, yol ortasına bırakıp kaçtı. Kaçaklar, devriye görevi yapan jandarma tarafından bulunarak karakola getirildi.
Ülkelerinden çıkarak yasadışı yollarla Türkiye\'ye giriş yapan, aralarında bebek  ve kadınların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 50 kaçak, Ankara\'ya gitmek için insan tacirlerine para verdi. İnsan tacirleri, Ankara\'ya götürmek için anlaştıkları yabancı uyruklu kaçakları, Muradiye-Erciş karayoluna bırakıp kaçtı. Kaçaklar, sabana karşı saat 03.00\'de devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından bulundu. Ekipler, yol ortasına bırakılan kaçakları alıp, Ünseli Jandarma Karakoluna getirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklara, sıcak yemek ikram edildi.Kaçaklar, jandarma ekiplerine teşekkür ederken, insan tacirlerini yakalanması için çalışma başlattı. Kaçakların, sınırdışı edilmek üzere Van Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Yabancılar Şubesine gönderildi.

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