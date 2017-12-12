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Yol kontrolünde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

TOPRAKKALE (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 47 yaşındaki H

12 Aralık 2017 14:22

TOPRAKKALE (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE\'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 47 yaşındaki H.Ş. jandarmanın yol kontrolünde yakalanarak tutuklandı.
Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-400 Karayolu Yıldız Makine önü mevkiinde yapılan yol kontrolünde durdurdukları araçta kimlik kontrolü yaptı. Ekipler, otomobildeki H.Ş.\'nin Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan aradığını tespit etti. Gözaltına alınan H.Ş., tutuklanarak Osmaniye 2 No\'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'na teslim edildi.


 

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