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Yol kesen PKK'lılara baskın

Diyarbakır ile Bingöl arasında yol kesen PKK’lı teröristlere, güvenlik güçleri baskın düzenledi.

06 Ekim 2011 03:00

T24 - Diyarbakır ile Bingöl arasında yol kesen PKK’lı teröristlere, güvenlik güçleri baskın düzenledi. Güvenlik güçleri ile çatışmaya giren PKK’lılar dağlık alana kaçtılar.



Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, yol kesen teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, bir teröristin ölü olarak suikast silahıyla ele geçirildiğini belirtti.


Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır’ın Lice-Bingöl karayolunda bir grup teröristin yol kestiği bilgisi üzerine, terörist gruba anında müdahalede bulunulduğunu kaydetti.


Çatışmanın çıktığı bölgeye hızla sevkiyatın yapıldığını ve kobra helikopterlerinin de havadan destek sağladığını ifade eden Vali Toprak, "Çatışmada bir terörist ölü olarak kanas marka suikast silahıyla ele geçirilmiştir. Çatışmada, ölü ele geçen terörist fazla olabilir, yapılacak arazi arama tarama faaliyetleri sonrası belirlenecek. Operasyon devam etmektedir" dedi.


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