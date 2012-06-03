Yol kesen PKK'lılar İngiliz turisti kaçırdı!

Diyarbakır- Bingöl karayolunu dün gece kesen bir grup PKK'lı propaganda yaptıktan sonra iki hafif ticari aracı yaktıktan sonra bir İngiliz turisti yanlarına alarak kaçtı.

Bingöl karayolunu dün saat 20.30 sıralarında Tabantepe Taburu ile Abalı Jandarma Karakolu arasındaki Brekleyn Mağarası Mevkii’nde kesen bir grup PKK’lı, Bingöl ve Diyarbakır yönünden gelen araçları durdurarak yolcuları indirdi.

Yolculara bir süre propaganda yapan PKK’lılar, durdurdukları hafif ticari bir aracı yaktı. PKK ’lılar daha sonra Diyarbakır ’dan Trabzon’a giden bir seyahat firmasına ait otobüsteki İngiliz olduğu belirtilen 35 yaşlarındaki bir turisti yanlarına alıp gasp ettikleri bir başta hafif ticari araç ile kaçtılar.

Daha sonra turistin kaçırıldığı hafif ticari aracın şoförünü serbest bırakan PKK’lılar bu aracı yaktı, beraberlerinde götürdükleri turisti yaya olarak dağlık alana kaçırdı. Olayın güvenlik güçlerine bildirilmesinden sonra bölgede kapsamlı operasyon başlatılırken, yolcuların ifadeleri alandı.

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, PKK’lıların dün gece Brekleyn Mağaraları yakınlarında yol kestiklerini ve araçları durdurduklarını belirterek, şöyle dedi:

"Teröristler bazı yolcuların cep telefonlarını almış. Daha sonra Diyarbakır ’dan Trabzon’a gitmekte olan ve 35 yaşlarında olduğu belirtilen ve İngiliz uyruklu olduğu söylenen turisti kaçırmışlar. Turisti kaçırmak için gasp ettikleri aracı daha sonra yakıp şoförünü bırakmışlar. Olay ile ilgili tahkikat ve bölgede operasyon sürüyor."