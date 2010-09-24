-YOL KENARINDAKİ ANTİTANK MAYIN İMHA EDİLDİ ÇUKURCA (A.A) - 24.09.2010 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yol kenarına bırakılan bir adet antitank mayını, güvenlik güçleri tarafında imha edildi. Çukurca ilçesi girişinde yol güvenliği sağlayan güvenlik güçleri, ilçe girişinde yol kenarında çalılıkların arasına gizlenmiş bir adet mayın tespit etti. Güvenlik güçleri, yolu yaya ve araç trafiğine kapatarak çevre güvenliği aldı. Olay yerine gelen 21. Sınır Jandarma Tugay Komutanlığı bomba imha uzmanları, antitank mayınını imha etti. Mayının etkisiz hale getirilmesiyle birlikte yol tekrar trafiğe açıldı.