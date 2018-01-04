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Yol kenarında yürürken kamyon çarptı, öldü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, yol kenarında yürüyen Mustafa Danacı (51), kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi

04 Ocak 2018 14:12

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'nin Gümüşova ilçesinde, yol kenarında yürüyen Mustafa Danacı (51), kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kaçan kamyon sürücüsü yakalandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında, D-100 karayolu Gümüşova Yakabaşı köyü mevkiinde meydana geldi. Yol kenarında yürüyen Mustafa Danacı\'ya kamyon çarptı. Sürücü kamyon ile olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi Mustafa Danacı\'yı, Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Mustafa Danacı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda jandarmanın yaptığı araştırma sonucunda kamyonun Mehmet Özkara yönetimindeki 81 BA 568 plakalı araç olduğu tespit edildi. Kaynaşlı\'da bir tesis önünde duran kamyonun sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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