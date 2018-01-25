Yol kenarında yaralı bulunan puhu kuşu tedavi edilecek

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA) - ÇORUM’un Osmancık ilçesinde, nesli tehlikede olan puhu kuşu, yol kenarında yaralı bulunarak, götürüldüğü veteriner kliniğinde tedaviye alındı.

Nesli tehlike altında olan puhu kuşu, Kınalıtaş mevkisi, Samsun- İstanbul D- 100 yolunun kenarında yaralı bulundu. İstanbul\'a giden biri, bulduğu yaralı puhuyu zamanı olmadığı için dinlenme tesisine bırakarak, çalışanlardan yetkililere haber vermesini istedi. Tesis çalışanları, durumu Osmancık Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, puhuyu teslim aldı. Veteriner kliniğine götürülen yaralı puhunun kanadında zedelenme olduğu belirlendi. Tedaviye alınan puhu, klinikte beslenip, kanadının iyileşmesinin ardından doğal ortamına bırakılacak.



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