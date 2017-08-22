Yol kenarına maket polis aracı konuldu

SUNGURLU (Çorum), (DHA) - ÇORUM\'un Sungurlu İlçesi\'nde Ankara- Samsun karayolu kenarına yerleştirilen maket trafik polisi aracı ile kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çorum\'un Sungurlu Bölge Trafik İstasyon Amirliği tarafından, Sungurlu-Ankara karayolunun 18\'inci kilometresinde bulunan Akpınar Kavşağına maket trafik polisi aracı yerleştirildi. Yolun düz ve hıza elverişle olması nedeniyle kaza yapma riski fazla olmasından dolayı maket aracın ilk önce Akpınar Kavşağı\'na yerleştirildiği ifade edildi. Bir süre burada sürücülerin dikkatini artırmak ve kontrollü trafik akışını sağlamak için bekletilecek maketin, daha sonra kaza riski çok olan diğer bölgelere konulacağı belirtildi. Maket aracın sayısının zaman içerisinde alınacak tepkiler de göz önünde bulundurularak artırılması ve güzergahlardaki kritik yerlerde kullanılması hedefleniyor. Maket aracın yerine değişik zamanlarda gerçek ekip otosu konularak denetimlerin yapılmasının ve kural ihlallerinin önlenmesinin planlandığı belirtildi.



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