Yol-İş'ten 'Bayram' maaşı

CHP Ankara Milletvekili Bayram Meral’in 19 yıl başkanlık yaptığı Yol-İş Sendikası’nda kendisi için ayrılan "danışmanlık" görevine üniversite öğrencisi oğlunu getirdiği, oğlu Mustafa adına her ay 5 bin YTL maaş yatırıldığı ortaya çıktı. Sendikanın Meral için 120 bin YTL’lik Mercedes aldığı da iddia edildi.

‘Ahde vefa için bunu yaptılar’

Meral iddialarla ilgili dün TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi. Meral, şunları söyledi: "Yol-İş’ten ayrılırken arkadaşlar gözyaşı döktüler. ’Başkan elin üzerimizde olsun, ayağın kesilmesin’ diye bana danışmanlık görevi düşündüler. Danışmanlara verilen maaş, oda ve araba tahsis edilecekti. Ancak milletvekilliği ile bağdaşmayan işlerden olduğu için görevi üstlenmedim. Maaşı almadım, arabaya da binmedim. Bana ahde vefa için bunu yaptılar."

‘Bunda usulsüz ne var?’

Meral, oğlu Mustafa’nın danışmanlığını şöyle savundu:

"Ben de ’Oğlum bu görevi sürdürebilir’ dedim. Benimle sendikaya gelip giden, işi bilen biri. Oğlumla sözleşme yapıp, danışmanlık görevi verdiler. Maaşı da o aldı. Sonra Yol-İş Başkanlar Kurulu, tüm makam araçlarının kullananlara satılması kararı aldı. Oğlum da kullandığı aracı 60 milyara aldı. Sadece o değil, tüm yönetim kurulu üyeleri ve şube başkanları da aynısını yaptı. Bunda usulsüz ne var?"

‘Bakan olsam oğluma gemi alırdım’

Bayram Meral, Yol-İş Sendikası’nın önceki başkanına da yüklenerek, şöyle konuştu: "Yol-İş Sendikası genel kurul yaptı, basına kapalı gerçekleştirdi. Biriniz niye bu genel kurul basına kapalı diye sormadınız. Yönetimin yolsuzlukları ortaya çıktığı için genel kurulu topladılar. Onlar görevden ayrılmak zorunda kaldı. Kaybeden başkanın, affedersiniz bilmem neyini kapatmak için Bayram Meral’le uğraşıyorlar. Oğullarımdan özür diliyorum, bakan olsaydım onlara gemi alırdım. Oğullarım çay ocağı açıyor onu haber yapıyorlar. İşe giriyor onu haber yapıyorlar. Benimle uğraşıyorlar."

Oğlum üniversitede okuyor bitirmiştir herhalde

Meral, oğluyla ilgili sorulara yanıt verirken, şu ilginç diyalog ortaya çıktı:

Soru: Bu görevin oğlunuza verilmesi normal mi? Kendisinin eğitimi ne?

Yanıt: Oğlum kolej mezunu, üniversitede okuyor... Bitirmiştir herhalde.

Soru: Görevin babadan oğula geçmesi normal mi?

Yanıt: O sendikacı değil ki, sendika personeli.

Soru: Akraba-yandaş ilişkileri en çok eleştirilen konulardan biri değil mi?

Yanıt: Ben de bu konulara en çok değinen biriyim. Her zaman eleştiririm.

Soru: O zaman ortada bir çelişki yok mu?

Yanıt: Niye çelişki olsun, ortada usulsüzlük yok ki.

Salih Kılıç da Yol-İş’ten ayda 5 bin YTL maaş alıyor

CHP Milletvekili Bayram Meral, kendini korumaya çalışırken, Türk-İş eski Başkanı Salih Kılıç’ı örnek gösterdi. Meral, "Salih Kılıç da bir gün Yol-İş’e adımını atmamıştır ama ona da 5 milyar maaş ödenir. Yol-iş’in rahmetli başkanları da görevden sonra bu maaşı alırdı."

Mustafa Meral, 5 bin YTL maaş alıyor

BAYRAM Meral’le ilgili iddiaları dünkü Star Gazetesi manşetine taşıdı. Gazete, CHP’li Meral’in milletvekili seçilince eski sendikası Yol-İş’ten kendisine 5 bin YTL maaş bağlattığını, işçi parasıyla 120 bin YTL’lik Mercedes aldığını yazdı. Gazete şu iddialarda bulundu:

Kendisi adına sözleşme yapan Meral, ’Milletvekilisiniz, olmaz’ uyarısı üzerine oğlu Mustafa Meral’in adını yazdırdı. Sendika yöneticileri sözleşmeyi imzaladı, ’tarihsiz ve numarasız’ olarak kaydetti.

Meral’e 5 yıllığına 3 bin 730 YTL ’danışman’ maaşı bağlandı. Yan ödemelerle bu rakam 5 bin YTL’yi buldu. Sözleşmeye ’Sendika feshederse kalan maaşları da öder’ hükmü konuldu.

Bayram Meral için 120 bin YTL’ye Mercedes alındı. Araç sonra 60 bin YTL’ye Meral’e satıldı. Parası da maaşından düşüldü. Cep telefonu faturasını sendika ödedi.



