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'Yol haritası bizimle paylaşılmadı, Öcalan heyete Kandil'den bir ismin katılmasını istedi'

DHP Eş Genel Başkanı Demirtaş, çözüm sürecine ilişkin açıklama yaptı

23 Ekim 2014 18:00

HDP EŞ Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Bizimle yol haritası paylaşılmadı. Öcalan müzakere heyetine Kandil’den de bir isimin katılmasını istedi" dedi.

Demirtaş şunları söyledi:  

“Çözüm süreci ile ilgili olarak bizimle yol haritası paylaşılmadı. 4 gün önce bize yol haritasının indeksi verildi ve bunu da Kandil ile paylaştık. Başbakan'ın öz eleştiri yapması, bizim de yaşananlardan ders çıkarmamız lazım. Başbakan Davutoğlu'nun Kobanê protestolarında yaşanan olaylardan dolayı çıkıp öz eleştiri yapması, bizim de yaşananlardan ders çıkarmamız lazım. Öcalan müzakere heyetine Kandil’den de bir isimin katılmasını istedi. Bu bize göre yasal bir talep” dedi.   

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