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Yol genişletme çalışmasına karşı çıkan baba-oğul jandarmaya ateş açtı (2)

GÖZALTINA ALINDILAR Samsun'un Bafra ilçesinde yol genişletme kararını tebliğ eden jandarma ekiplerine pompalı tüfekle ateş eden baba- oğul, 1 saat süren çalışmanın ardından yakalanıp, gözaltına alındı

10 Mayıs 2018 22:01

GÖZALTINA ALINDILAR
Samsun\'un Bafra ilçesinde yol genişletme kararını tebliğ eden jandarma ekiplerine pompalı tüfekle ateş eden baba- oğul, 1 saat süren çalışmanın ardından yakalanıp, gözaltına alındı.

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