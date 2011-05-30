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Dünya

Yol çöktü, hareket halindeki tır içine düştü!

Çin’in Çangçun eyaletinde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Jilin kentinde bir kaza ihbarı alan yetkililer, otobana gittiklerinde gözlerine inanamadı.

30 Mayıs 2011 03:00

T24 - Çin’in Çangçun eyaletinde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Jilin kentinde bir kaza ihbarı alan yetkililer, otobana gittiklerinde gözlerine inanamadı.   

Çin'de yol çöktü-30.05.2011

Hareket halindeki tır, altında açılan dev bir çukurun içine yuvarlanmıştı.Yetkililer, tırın içinde bulunan iki kişinin yara almadığını belirtti. Çelik borular taşıyan tırın, aşırı yüklenmiş olduğu içinde yolun çökmesine neden olduğu düşünülüyor.  

Çin'de yol çöktü-30.05.2011

Ancak bu durum, Çin’deki otoyolların tehlike dolu olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Her yıl, Çin’de yaşanan trafik kazalarında yaklaşık 100 bin kişi hayatını kaybediyor. 

Şubat ayında, Şangyu kentindeki bir köprü, hareket halindeki dört kamyonun üzerine devrilmişti.



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