T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yol ayrımında akrabalarını bekleyen kadına otomobil çarptı: 1 ölü 3 yaralı

Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA) TEM Otoyolu Kavacık Mevkii'nde kontrolden çıkan otomobil yol ayrımında bekleyen kadına çarptı

19 Kasım 2017 11:09

Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA) TEM Otoyolu Kavacık Mevkii\'nde kontrolden çıkan otomobil yol ayrımında bekleyen kadına çarptı. Kazada  otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybederken otomobildeki 3 kişi de yaralandı.
Kaza TEM otoyolu Kavacık Mevkii Beykoz yol ayrımında saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM otoyolu, Beykoz ayrımında araçtan inen Sevgi Ay, yol ayrımında akrabalarını arayarak araçla kendisini almasını istedi. 

AKRABALARINI BEKLERKEN OTOMOBİL ÇARPTI
Yol ayrımında akrabalarının gelmesini beklemeye başlayan Sevgi Ay\'a,  bu sırada Şahin Bilir yönetimindeki 34 VA 3492 otomobil çarptı. Ay\'a çarpan araç ardından bariyerlere girdi. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan Sevgi Ay\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Şahin Bilir, Uğur Özden, ve Ogün Çıracı da yaralandı. Yaralılar ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÖLEN KİŞİNİN AKRABALARI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ
Bu sırada Sevgi Ay\'ı almaya gelen akrabaları da kaza yerine geldi. Yerde yatan kişinin Sevgi Ay olduğunu öğrenin akrabaları kaza yerinde sinir krizleri geçirdi. Kazada hayatını kaybeden Ay, cenaze aracına konularak, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.  

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan KAYAAli Kerem BENGİİSTANBULDHA TEM Otoyolu Kavacık MevkiiKazadaKaza TEMKavacık Mevkii BeykozEdinilenTEMBeykozSevgi AyBEKLERKEN OTOMOBİLBilirVAAyOlayBilir UğurOgünYaralılarKİŞİNİN AKRABALARI SİNİR

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24