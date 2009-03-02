YÖK'ün yeni üyesi de türbanı savunanlardan

AİHM'in türban kararını en çok eleştiren hukukçular arasında yer alan Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın YÖK üyeliğine atandı





Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, boş bulunan YÖK üyeliğine, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın’ı atadı. YÖK’ün Bakanlar Kurulu kontenjanından görev yapan üyesi Prof. Dr. Halis Ayhan’ın görev süresinin dolmasının ardından yerine atama yapıldı. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gül’ün, boş bulunan YÖK üyeliğine Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın’ın Bakanlar Kurulunca yapılan seçimini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6. maddesinin (b) fıkrası gereğince onayladığı bildirildi.



61 yaşındaki Aydın, önce İstanbul İmam Hatip Lisesi, ardından da Mecidiyeköy Lisesi’nde ortaöğretimini tamamladı. 1971 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun olan Aydın, 1974 yılında da İ.Ü. Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. “XIX ve XX. yüzyılda Osmanlı aile hukukundaki gelişmeler ve Hukuk-i Aile kararnamesi” isimli teziyle doktorasını tamamlayan Aydın, 1993 yılında profesör oldu. Türk Tarih Kurumu’nda da üyelik yapan Aydın, İslam Araştırmaları Merkezi’nin de başkanlığını yapıyor.



Bumin’i de eleştirdi



Yeni Şafak Gazetesi’nde yazıları da yayımlanan Aydın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin üniversitelerde başörtüsü takılmasıyla ilgili verdiği “Leyla Şahin” kararını en çok eleştiren hukukçular arasında yer alıyordu. Aydın, kararın açıklandığı dönemde, “AİHM’in verdiği karar, hukuki değil, siyasi bir karardır. Ben aslında bu mahkemeden farklı bir karar beklemiyordum” diye açıklama yapmıştı. Aydın, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin’in “başörtüsü” ile ilgili açıklamalarını da eleştirenler arasındaydı. Bumin’in kamuoyuna yansıyan sözlerinin ardından Aydın, açıklamaları “kuvvetler ayrılığı prensibi” ne aykırı bulduğunu belirtmişti. Bumin’in Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne atıfta bulunarak AİHM’nin kararlarını etkilemeye çalışır bir görüntü verdiğini vurgulayan Aydın, bu yaklaşımın Başkan’a yakışmadığını savunmuştu.

