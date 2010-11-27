-YÖK'ÜN LOGOSU VE İSMİ DEĞİŞİYOR ANKARA (A.A) - 27.11.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, YÖK'teki yeniden yapılandırmanın genel seçimler sonrasında yapılacak Anayasa değişikliğine göre olacağını belirterek, YÖK'te bir komisyon kurulduğunu ve bu kapsamda çalışmaların başlatıldığını söyledi. Özcan, gazetecilerin, ''YÖK'ün yeniden yapılandırılması'' konusundaki soruları üzerine, uzun süredir YÖK'te bazı önemli değişiklikler yapılmasını planladıklarını anlattı. En çok aksayan hususları düzeltmeyi amaçladıklarını dile getiren YÖK Başkanı Özcan, ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonrasında yeni bir Anayasa hazırlanacağını açıklaması üzerine, yapılandırma çalışmalarını bu yönde daha kapsamlı hale getirdiklerini söyledi. Çalışmalar doğrultusunda YÖK'te bir komisyon kurduklarını ifade eden Özcan, en yakın zamanda daha önceki çalışmaları da gözönüne alarak yeni bir çalışma yapacaklarını kaydetti. Yusuf Ziya Özcan, bir soru üzerine, YÖK'ün isminin de logosunun da değişebileceğine işaret etti. Anayasa değiştiğinde YÖK ile ilgili maddelerin de değişme ihtimali olduğunun altını çizen Özcan, ''Biz Anayasa'daki ruha ve felsefeye bağlı olarak kendi değişikliklerimizi gerçekleştireceğiz'' diye konuştu. Özcan, ''Yeniden yapılandırma seçim sonrasına kaldı diyebilir miyiz?'' sorusuna, ''Evet, o çerçevede gerçekleşecek'' yanıtını verdi. Rektörlerin atanmasına ilişkin bir soru üzerine Özcan, ''Şimdiye kadar yapılan tartışmalar içinde mütevelli heyeti gibi bir fikir ağırlık bastı. Zannediyorum o fikri yansıtırız'' değerlendirmesinde bulundu. YÖK Başkanı Özcan, bir başka soruyu yanıtlarken, gerek YÖK Başkanı'nın, gerek rektörlerin, gerek YÖK'ün yetkilerinin azaltılacağını vurguladı. Özcan, çalışmaların asıl hedefin, ''YÖK'ü sadece denetleme, düzenleme yapan ve yükseköğretim politikalarını belirleyen bir kurum haline getirmek'' olduğunu sözlerine ekledi.