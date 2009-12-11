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YÖK'ün 'katsayı' itirazı reddedildi

Danıştay'ın, YÖK'ün üniversiteye girişte katsayı farkını kaldıran kararın yürütmesinin durdurulması kararına yaptığı itiraz reddedildi.

11 Aralık 2009 02:00

T24 - Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 8. Dairesi'nin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın (YÖK) üniversiteye girişte katsayı farkını kaldıran kararın yürütmesinin durdurulması kararına yaptığı itirazı reddetti.

Danıştay 8. Dairesi, İstanbul Barosu'nun açtığı davada, YÖK'ün 21 Temmuz 2009 tarihli kararının 3,4 ve 5. maddelerinin yürütmesini oy birliğiyle durdurmuş, YÖK de 8. Daire'nin bu kararına itiraz ederek, kararın kaldırılmasını istemişti.

İtirazı bugünkü toplantısında görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, YÖK'ün itiraz gerekçelerini yerinde görmedi ve reddetti.

Danıştay 8. Dairesi, dava konusu YÖK kararının iptal istemini, daha sonra esastan karara bağlayacak.

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